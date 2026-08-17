O pedido foi apresentado à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e envolve cinco empresas do grupo: Comercial de Móveis Jordanésia, S.V.C. Jaraguá Comercial, Comercial Móveis das Nações, Comercial Zena Móveis e Monta Móveis Prestadora de Serviços.

A rede de móveis e eletrodomésticos Marabraz pediu recuperação judicial na Justiça de São Paulo para renegociar cerca de R$ 140 milhões em dívidas. A empresa informou que as lojas continuam funcionando normalmente durante o processo.

Segundo a Marabraz, a decisão está relacionada ao cenário difícil do varejo brasileiro, à dificuldade de acesso ao crédito e à ruptura na estrutura familiar que dava suporte às operações.

A companhia afirma que a recuperação judicial busca reorganizar as finanças e garantir a continuidade dos negócios, com preservação de empregos e das relações com clientes, fornecedores e parceiros.

Fundada por família de origem libanesa, a empresa iniciou suas atividades comerciais na década de 1950 e se tornou uma das principais redes de móveis e eletrodomésticos de São Paulo.