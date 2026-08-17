Com os cortes realizados desde 2023, a companhia soma aproximadamente 11,6 mil postos de trabalho eliminados e 355 lojas fechadas. Na primeira etapa do plano, foram encerradas 55 unidades e reduzidos 8,6 mil empregos.

O Grupo Casas Bahia demitiu cerca de 3 mil funcionários e fechou quase 300 lojas em agosto deste ano, segundo informações apresentadas pela empresa no pedido de recuperação judicial protocolado na Justiça de São Paulo. As medidas fazem parte da reestruturação para reduzir custos diante da crise financeira.

A empresa atribui as dificuldades ao cenário de juros elevados, à queda no consumo de bens duráveis, ao aumento da inadimplência e às mudanças provocadas pela transformação digital no varejo. Segundo a companhia, o alto custo da dívida continuou pressionando o caixa mesmo após as primeiras medidas de ajuste.

No pedido de recuperação judicial, o grupo informa que ainda mantém mais de 20 mil empregados e mais de 700 lojas físicas. A medida busca reorganizar as finanças e renegociar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas.

Em 2025, a companhia registrou prejuízo líquido consolidado de cerca de R$ 3 bilhões. Em 2026, a empresa também enfrentou novas perdas e intensificou o processo de redução de despesas.