A Casas Bahia iniciou uma nova etapa de reestruturação com o fechamento estimado de até 300 lojas e demissões que podem atingir 1,9 mil funcionários em todo o país. No Distrito Federal, unidades do Conjunto Nacional e do Taguatinga Shopping estão entre as que encerraram as atividades.

A empresa tem cerca de mil lojas. A medida acompanha a redução da rede física, corte de custos e expansão das vendas digitais. A companhia informou que ainda não tem o número final de lojas fechadas nesta etapa.

Nos 12 meses encerrados em março, o grupo já havia fechado 26 unidades, sendo 12 da Casas Bahia e 14 do Ponto Frio. Ao fim de 2025, eram 1.042 lojas, contra 1.064 em 2024 e 1.078 em 2023.