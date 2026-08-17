A Casas Bahia iniciou uma nova etapa de reestruturação com o fechamento estimado de até 300 lojas e demissões que podem atingir 1,9 mil funcionários em todo o país. No Distrito Federal, unidades do Conjunto Nacional e do Taguatinga Shopping estão entre as que encerraram as atividades.
A empresa tem cerca de mil lojas. A medida acompanha a redução da rede física, corte de custos e expansão das vendas digitais. A companhia informou que ainda não tem o número final de lojas fechadas nesta etapa.
Nos 12 meses encerrados em março, o grupo já havia fechado 26 unidades, sendo 12 da Casas Bahia e 14 do Ponto Frio. Ao fim de 2025, eram 1.042 lojas, contra 1.064 em 2024 e 1.078 em 2023.
A empresa registrou prejuízo líquido de quase R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2026. Em 2025, o prejuízo consolidado não ajustado foi de cerca de R$ 3 bilhões. Em 2024, o grupo recorreu à recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4 bilhões em dívidas.
Com informações do Correio Braziliense.