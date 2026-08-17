A Polícia Federal obteve acesso às mensagens trocadas entre Fábio Luís da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a lobista Roberta Luchsinger. As conversas, obtidas pelo portal Metrópoles, mostram a discussão sobre negócios e a atuação do grupo em reuniões com integrantes do governo federal.
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Em diálogo registrado em 22 de março de 2024, Roberta afirma que o destino de ambos é a Suíça. Na mesma ocasião, Fábio Luís menciona participações em encontros com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência, e Swedenberger Barbosa, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde.
As investigações apontam que Roberta recebeu R$ 1,5 milhão de Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, empresário interessado em contratos de cannabis medicinal no SUS. A PF investiga repasses associados ao filho do presidente e apura a entrega de joias de diamante a Marcola.
A defesa de Fábio Luís afirma que ele mora na Espanha, trabalha na iniciativa privada em atividades sem relação com o governo e nega irregularidades. Os advogados criticam o vazamento de informações sob sigilo e afirmam que pedirão apuração sobre a divulgação do material. A defesa de Roberta Luchsinger não se manifestou devido ao sigilo do inquérito, enquanto interlocutores de Marco Aurélio declararam que as joias integraram um empréstimo quitado com juros.
Com informações do Metrópoles.