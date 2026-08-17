A Polícia Federal obteve acesso às mensagens trocadas entre Fábio Luís da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a lobista Roberta Luchsinger. As conversas, obtidas pelo portal Metrópoles, mostram a discussão sobre negócios e a atuação do grupo em reuniões com integrantes do governo federal.

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Em diálogo registrado em 22 de março de 2024, Roberta afirma que o destino de ambos é a Suíça. Na mesma ocasião, Fábio Luís menciona participações em encontros com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência, e Swedenberger Barbosa, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde.