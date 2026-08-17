O superintendente do Parque Dom Pedro, Rafael Moral Marques, recebeu a Medalha “Centenário do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior” em cerimônia realizada na sede do 8º BPM/I, em Campinas. A honraria reconhece personalidades civis e militares que contribuem para o fortalecimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacando a atuação de Marques no desenvolvimento da cidade e na integração entre o setor público e privado em benefício da comunidade. Além do reconhecimento, o Parque Dom Pedro passará a sediar, ainda este ano, uma nova base da Polícia Militar. A iniciativa faz parte do projeto Masterplan, que visa expandir o entorno do empreendimento e oferecer um ambiente mais completo e seguro para a população.