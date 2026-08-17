Seu plano de saúde empresarial é usado apenas pela sua família e sofreu aumentos que beiram os 20%? Você pode ser vítima do "falso coletivo" e ter direito à devolução do que pagou a mais.

Todos os anos, milhares de brasileiros são surpreendidos com aumentos expressivos nas mensalidades dos planos de saúde, especialmente nos contratos coletivos. Em muitos casos, reajustes elevados tornam a manutenção do plano inviável, comprometendo significativamente o orçamento familiar.

Esse problema costuma surgir em situações bastante comuns. Muitas vezes, uma pequena empresa formada apenas por membros da mesma família contrata um plano coletivo empresarial. À primeira vista, a proposta parece vantajosa, com mensalidades iniciais mais acessíveis. No entanto, com o passar do tempo, os reajustes aplicados passam a superar, de forma considerável, os índices autorizados para planos individuais pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que normalmente variam entre 6% e 9% ao ano.