Seu plano de saúde empresarial é usado apenas pela sua família e sofreu aumentos que beiram os 20%? Você pode ser vítima do "falso coletivo" e ter direito à devolução do que pagou a mais.
Todos os anos, milhares de brasileiros são surpreendidos com aumentos expressivos nas mensalidades dos planos de saúde, especialmente nos contratos coletivos. Em muitos casos, reajustes elevados tornam a manutenção do plano inviável, comprometendo significativamente o orçamento familiar.
Esse problema costuma surgir em situações bastante comuns. Muitas vezes, uma pequena empresa formada apenas por membros da mesma família contrata um plano coletivo empresarial. À primeira vista, a proposta parece vantajosa, com mensalidades iniciais mais acessíveis. No entanto, com o passar do tempo, os reajustes aplicados passam a superar, de forma considerável, os índices autorizados para planos individuais pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que normalmente variam entre 6% e 9% ao ano.
Diante desse contexto, é fundamental compreender como os planos de saúde são estruturados no Brasil. De forma geral, eles se dividem em duas categorias principais: os planos individuais ou familiares, contratados diretamente por pessoa física e sujeitos a limites de reajuste definidos pela ANS e os planos coletivos, contratados por pessoa jurídica (CNPJ), que podem ser empresariais ou por adesão.
A principal diferença entre essas modalidades está justamente na forma de reajuste. Enquanto os planos individuais possuem um teto estabelecido pela ANS, os planos coletivos não contam com esse limite, sob a justificativa de que a pessoa jurídica contratante teria poder de negociação junto à operadora.
Contudo, essa lógica não se aplica à realidade das pequenas empresas familiares. Nesses casos, não há efetivo poder de barganha, e os reajustes acabam sendo impostos unilateralmente pelas operadoras, muitas vezes sem qualquer transparência.
Para justificar os aumentos, as operadoras costumam invocar dois fatores principais: a sinistralidade, que representa a relação entre o valor pago e a utilização do plano e a Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH), que reflete o aumento dos custos do setor de saúde. Ainda assim, na prática, esses índices frequentemente são aplicados sem a devida demonstração técnica, impedindo o consumidor de compreender a origem do reajuste.
É justamente nesse ponto que surge a armadilha do falso coletivo, que é quando o plano coletivo empresarial é contratado por uma empresa que, na prática, atende apenas uma família ou um grupo muito reduzido de pessoas. Nessa hipótese, não há uma verdadeira coletividade nem poder real de negociação.
Reconhecendo essa distorção, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que tais contratos devem receber o mesmo tratamento conferido aos planos individuais. Como consequência, reajustes excessivos podem ser revistos judicialmente.
Nesse cenário, é importante identificar quando o reajuste pode ser considerado abusivo. Em geral, isso ocorre em duas situações principais: quando há desproporção evidente entre o percentual aplicado e os índices autorizados pela ANS, ou quando há ausência de transparência, ou seja, quando a operadora não apresenta de forma clara os cálculos que justificam o aumento.
Diante de tais irregularidades, o ordenamento jurídico oferece ao consumidor a possibilidade de ingressar com uma ação revisional. Por meio dessa medida, busca-se a reavaliação das cláusulas contratuais e a exclusão de reajustes abusivos.
A jurisprudência tem se mostrado favorável aos consumidores, especialmente nos casos de falso coletivo. Em linhas gerais, os tribunais têm reconhecido a natureza familiar desses contratos, anulado reajustes sem comprovação técnica e determinado a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais.
Além da redução da mensalidade, outro ponto relevante diz respeito à devolução dos valores pagos a mais. O consumidor pode pleitear a restituição da diferença entre o valor cobrado e o valor correto, considerando os últimos três anos, acrescida de correção monetária e juros.
Diante disso, é recomendável buscar orientação jurídica sempre que o plano empresarial for composto por membros da mesma família, os reajustes forem elevados ou não houver transparência na sua aplicação, especialmente quando a mensalidade comprometer o orçamento doméstico.
Em síntese, embora os custos da saúde estejam em constante elevação, isso não autoriza práticas abusivas por parte das operadoras. O consumidor não está desamparado e pode recorrer ao Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger seu direito à saúde.
Letícia Alves Pinheiro é advogada, graduada pela Faculdade de Direito de Franca. Possui pós-graduação em Direito Médico e da Saúde pela PUC/PR e em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, além de especialização em Direito para a Saúde pela USP. É sócia do escritório Moisés, Volpe, Vicari e Del Bianco Advogados, onde atua em demandas relacionadas ao Direito à Saúde.
Guilherme Del Bianco de Oliveira possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pós-graduação em Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito (EPD). Atualmente, é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe, Vicari e Del Bianco Advogados, escritório com abrangência nacional, fundado há mais de 25 anos e com atuação em diversas áreas do Direito, com ênfase em soluções empresariais, societárias, tributárias, imobiliárias, trabalhistas, ambientais e econômicas.