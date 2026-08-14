Anvisa proíbe chás que prometem efeito do Mounjaro
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (14) a apreensão e a proibição de uma série de produtos vendidos com promessa de emagrecimento e que fazem referência ao Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida fabricado pela farmacêutica Eli Lilly.
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Segundo a agência, os itens não têm registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. Eles são produzidos por uma empresa desconhecida.
A lista inclui os medicamentos:
- Milagroso Ervas Black
- Milagroso Ervas Mounjaro Turbo
- Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo
- Milagroso Ervas Detox, Mounfor X Emagrecedor
- Milagroso Ervas Cápsula Azul
- Milagroso Ervas Mounjaro Rosa
- Milagroso Ervas Mounjaro
- Milagroso Ervas Vermelho e
- Milagroso Ervas.
A medida publicada também determina a apreensão do Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. (Farmagon).
Segundo a Anvisa, o produto não tem registro, notificação ou cadastro na agência, e a empresa não tem autorização sanitária para funcionar.