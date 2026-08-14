A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (14) a apreensão e a proibição de uma série de produtos vendidos com promessa de emagrecimento e que fazem referência ao Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida fabricado pela farmacêutica Eli Lilly.

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Segundo a agência, os itens não têm registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. Eles são produzidos por uma empresa desconhecida.