14 de agosto de 2026
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NADA DE MILAGROSO

Anvisa proíbe chás que prometem efeito do Mounjaro

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os itens não têm registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados.
Os itens não têm registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (14) a apreensão e a proibição de uma série de produtos vendidos com promessa de emagrecimento e que fazem referência ao Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida fabricado pela farmacêutica Eli Lilly.

Leia também: Anvisa manda apreender lote de Mounjaro falsificado

Segundo a agência, os itens não têm registro sanitário e estão proibidos de serem fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados. Eles são produzidos por uma empresa desconhecida.

A lista inclui os medicamentos:

  • Milagroso Ervas Black
  • Milagroso Ervas Mounjaro Turbo
  • Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo
  • Milagroso Ervas Detox, Mounfor X Emagrecedor
  • Milagroso Ervas Cápsula Azul
  • Milagroso Ervas Mounjaro Rosa
  • Milagroso Ervas Mounjaro
  • Milagroso Ervas Vermelho e
  • Milagroso Ervas.

A medida publicada também determina a apreensão do Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. (Farmagon).

Segundo a Anvisa, o produto não tem registro, notificação ou cadastro na agência, e a empresa não tem autorização sanitária para funcionar.

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