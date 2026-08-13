Uma aposentada de 70 anos perdeu mais de R$ 37 milhões no golpe que envolve uma falsa plataforma de investimentos, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O caso motivou a Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira (13) contra suspeitos de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

A operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Gravataí (RS), São Paulo e Santos (SP). Ao todo, 18 pessoas são investigadas, oito delas são alvo de outras medidas cautelares. Até as 7h, dois suspeitos haviam sido presos.

Segundo a investigação, os criminosos se apresentavam como funcionários de uma empresa chamada TDASX e incluíam vítimas em grupos de mensagens que simulavam comunidades de investimentos. Supostos especialistas e outros participantes interagiam para transmitir credibilidade e apresentar resultados falsamente positivos.