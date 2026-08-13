13 de agosto de 2026
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ESTELIONATO

Aposentada perde R$ 37 milhões em golpe de investimento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCRS
A aposentada passou a fazer aportes cada vez maiores.
A aposentada passou a fazer aportes cada vez maiores.

Uma aposentada de 70 anos perdeu mais de R$ 37 milhões no golpe que envolve uma falsa plataforma de investimentos, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O caso motivou a Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira (13) contra suspeitos de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

A operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Gravataí (RS), São Paulo e Santos (SP). Ao todo, 18 pessoas são investigadas, oito delas são alvo de outras medidas cautelares. Até as 7h, dois suspeitos haviam sido presos.

Segundo a investigação, os criminosos se apresentavam como funcionários de uma empresa chamada TDASX e incluíam vítimas em grupos de mensagens que simulavam comunidades de investimentos. Supostos especialistas e outros participantes interagiam para transmitir credibilidade e apresentar resultados falsamente positivos.

A aposentada passou a fazer aportes cada vez maiores. Quando tentou retirar o dinheiro, os saques foram bloqueados e os criminosos passaram a cobrar valores sob justificativas como taxas e impostos para liberar o patrimônio.

A estratégia é conhecida como “pig butchering”, ou “golpe do abate de porcos”, em que os criminosos estabelecem relação de confiança com a vítima antes de convencê-la a transferir grandes quantias.

A polícia identificou pelo menos 140 possíveis vítimas ligadas à mesma dinâmica. Entre os alvos da operação estão três proprietários de empresas de movimentação de criptoativos e uma gerente de banco. Segundo a investigação, 24 dos 25 primeiros destinatários empresariais dos valores enviados pela principal vítima mantinham contas na mesma instituição financeira.

A apuração durou um ano e seis meses e envolveu análise bancária e telemática, inteligência financeira, investigação cibernética e rastreamento de ativos virtuais.

Com informações do g1

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