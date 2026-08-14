Um homem de 70 anos foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro de casa em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A filha dele estava no imóvel quando os policiais localizaram o corpo.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram chamados após denúncias sobre o fedor vindo da residência. Inicialmente, a mulher afirmou que o pai não estava ali e que morava com outros familiares em Contagem.

Após novas informações de que o homem tinha problemas de saúde e estava acamado, os policiais retornaram à casa e se depararam com o corpo sobre a cama.