15 de agosto de 2026
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'NÃO SENTI CHEIRO'

Filha conviveu com corpo do pai em decomposição por meses

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMMG
Segundo a Polícia Militar, agentes foram chamados após denúncias sobre o fedor vindo da residência.
Segundo a Polícia Militar, agentes foram chamados após denúncias sobre o fedor vindo da residência.

Um homem de 70 anos foi encontrado morto em avançado estado de decomposição dentro de casa em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A filha dele estava no imóvel quando os policiais localizaram o corpo.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram chamados após denúncias sobre o fedor vindo da residência. Inicialmente, a mulher afirmou que o pai não estava ali e que morava com outros familiares em Contagem.

Após novas informações de que o homem tinha problemas de saúde e estava acamado, os policiais retornaram à casa e se depararam com o corpo sobre a cama.

A filha afirmou aos militares que não sentia o cheiro e que o pai havia sofrido AVC meses antes. Segundo ela, não percebeu a morte porque saía de casa para fazer fisioterapia.

A Polícia Civil investiga o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para exames que devem apontar a data, causa e as circunstâncias da morte.

Com informações do Metrópoles.

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