Aos 85 anos, Vital Maria Costa viralizou nas redes sociais após ser filmado vendendo pudins na praia de Casa Caiada, em Olinda (PE), para pagar exames médicos. O aposentado, que tem problemas nos rins e na próstata, recebeu uma onda de solidariedade após o vídeo alcançar milhões de visualizações.
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Seu Vital, morador de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está desde o início do ano na casa do irmão, na Região Metropolitana do Recife, para fazer acompanhamento médico. Ele vende pudins de café, doce de leite e tradicional na praia para custear exames na rede privada.
O vídeo foi gravado no domingo (9) pelo empresário Jonatha Felipe, que comprou dois pudins antes de publicar as imagens. A publicação teve quase 3 milhões de visualizações e levou várias pessoas a procurarem formas de ajudar o aposentado.
Uma vizinha reconheceu Seu Vital no vídeo e contou a ele sobre a repercussão. Quando começou a receber transferências por Pix, o aposentado pensou que se tratava de algum engano.
A repercussão também reacendeu um discurso comum nas redes sociais: o de que “não há vergonha nenhuma em trabalhar nessa idade” e que o idoso estaria “ativo”. A questão, porém, é a diferença entre escolher continuar trabalhando na velhice por prazer ou complementar a renda e precisar trabalhar porque, do contrário, não terá alimento ou acesso a cuidados de saúde. No caso de Seu Vital, a venda dos pudins tinha uma finalidade concreta: conseguir dinheiro para realizar exames médicos.
Com o dinheiro arrecadado, ele fará os exames ainda nesta semana e poderá interromper temporariamente a venda dos doces para se dedicar ao tratamento. Seu Vital também sonha em se casar com dona Cida, sua companheira há quatro anos, mas ela afirma que a prioridade é a saúde dele.
Com informações da TV Globo.
Veja o vídeo:
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