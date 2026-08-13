13 de agosto de 2026
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Aos 85 anos, seu Vital vende pudins para pagar exames; VEJA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/@jonathafelip/Instagram
O vídeo foi gravado no domingo (9) pelo empresário Jonatha Felipe, que comprou dois pudins antes de publicar as imagens.
O vídeo foi gravado no domingo (9) pelo empresário Jonatha Felipe, que comprou dois pudins antes de publicar as imagens.

Aos 85 anos, Vital Maria Costa viralizou nas redes sociais após ser filmado vendendo pudins na praia de Casa Caiada, em Olinda (PE), para pagar exames médicos. O aposentado, que tem problemas nos rins e na próstata, recebeu uma onda de solidariedade após o vídeo alcançar milhões de visualizações.

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Seu Vital, morador de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está desde o início do ano na casa do irmão, na Região Metropolitana do Recife, para fazer acompanhamento médico. Ele vende pudins de café, doce de leite e tradicional na praia para custear exames na rede privada.

O vídeo foi gravado no domingo (9) pelo empresário Jonatha Felipe, que comprou dois pudins antes de publicar as imagens. A publicação teve quase 3 milhões de visualizações e levou várias pessoas a procurarem formas de ajudar o aposentado.

Uma vizinha reconheceu Seu Vital no vídeo e contou a ele sobre a repercussão. Quando começou a receber transferências por Pix, o aposentado pensou que se tratava de algum engano.

A repercussão também reacendeu um discurso comum nas redes sociais: o de que “não há vergonha nenhuma em trabalhar nessa idade” e que o idoso estaria “ativo”. A questão, porém, é a diferença entre escolher continuar trabalhando na velhice por prazer ou complementar a renda e precisar trabalhar porque, do contrário, não terá alimento ou acesso a cuidados de saúde. No caso de Seu Vital, a venda dos pudins tinha uma finalidade concreta: conseguir dinheiro para realizar exames médicos.

Com o dinheiro arrecadado, ele fará os exames ainda nesta semana e poderá interromper temporariamente a venda dos doces para se dedicar ao tratamento. Seu Vital também sonha em se casar com dona Cida, sua companheira há quatro anos, mas ela afirma que a prioridade é a saúde dele.

Com informações da TV Globo.

Veja o vídeo:

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