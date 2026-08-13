Aos 85 anos, Vital Maria Costa viralizou nas redes sociais após ser filmado vendendo pudins na praia de Casa Caiada, em Olinda (PE), para pagar exames médicos. O aposentado, que tem problemas nos rins e na próstata, recebeu uma onda de solidariedade após o vídeo alcançar milhões de visualizações.

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Seu Vital, morador de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está desde o início do ano na casa do irmão, na Região Metropolitana do Recife, para fazer acompanhamento médico. Ele vende pudins de café, doce de leite e tradicional na praia para custear exames na rede privada.