Anvisa manda apreender lote de Mounjaro falsificado
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Anvisa determinou a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro após identificar indícios de falsificação no mercado.
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Decisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis. A medida atinge o lote D881474, que existe nos sistemas da fabricante, mas apareceu no mercado com o número de série 302199651396, considerado incompatível.
Produtos com essa combinação de lote e número de série devem ser retirados de circulação. Segundo a Anvisa, eles não podem ser distribuídos, vendidos nem utilizados.
Agência informou que a Eli Lilly do Brasil Ltda., detentora do registro do Mounjaro, comunicou a identificação do item suspeito. A empresa relatou à Anvisa que o lote é legítimo, mas que o número de série encontrado no mercado não corresponde ao padrão esperado.