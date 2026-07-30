Anvisa determinou a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro após identificar indícios de falsificação no mercado.

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Decisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis. A medida atinge o lote D881474, que existe nos sistemas da fabricante, mas apareceu no mercado com o número de série 302199651396, considerado incompatível.