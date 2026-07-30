01 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONFIRA

Anvisa manda apreender lote de Mounjaro falsificado

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Sweet Life/Unsplash/Imagem ilustrativa
Decisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis.
Decisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis.

Anvisa determinou a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro após identificar indícios de falsificação no mercado.

Leia também: Anvisa aprova 5 novas canetas de semaglutida

Decisão da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira, 30 de julho, e mira um produto com dados incompatíveis. A medida atinge o lote D881474, que existe nos sistemas da fabricante, mas apareceu no mercado com o número de série 302199651396, considerado incompatível.

Produtos com essa combinação de lote e número de série devem ser retirados de circulação. Segundo a Anvisa, eles não podem ser distribuídos, vendidos nem utilizados.

Agência informou que a Eli Lilly do Brasil Ltda., detentora do registro do Mounjaro, comunicou a identificação do item suspeito. A empresa relatou à Anvisa que o lote é legítimo, mas que o número de série encontrado no mercado não corresponde ao padrão esperado.

Comentários

Comentários