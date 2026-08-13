José Gustavo Rabelo, de 21 anos, confessou ter matado a namorada, Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, em Sangão (SC). Segundo a Polícia Civil, ele manteve o corpo da estudante no quarto durante todo o fim de semana e só contou à família na manhã de segunda-feira (10).
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O homem cometeu o crime entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7), após uma discussão motivada por mensagens encontradas pela jovem no celular do namorado. De acordo com o delegado Murilo Silveira da Cunha, Joviana tentou deixar a casa, mas foi impedida pelo suspeito, que aplicou um golpe conhecido como mata-leão. A causa da morte ainda será confirmada por exame da Polícia Científica.
Após o crime, Rabelo colocou o corpo na cama e manteve o quarto trancado. À polícia, afirmou ter consumido medicamentos controlados na sexta-feira e bastante bebida alcoólica nos dias seguintes.
A mãe e a avó do suspeito moravam na casa, mas não desconfiaram da situação. Segundo o delegado, ele costumava receber pessoas no quarto, que funcionava como um cômodo isolado.
A polícia foi acionada depois que a mãe de Joviana desconfiou de mensagens enviadas pelo celular da filha. Na manhã de segunda-feira, policiais foram até a casa e encontraram o corpo após arrombarem a porta do quarto.
Rabelo não tinha antecedentes criminais nem registros de violência doméstica. Familiares, porém, relataram que o relacionamento era conturbado.
Com informações do g1.