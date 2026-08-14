O presidente do PSD e candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado (União Brasil), Gilberto Kassab, afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) não tem chances de vencer a disputa pela Presidência da República.
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A declaração foi feita na noite de quinta-feira (13), durante evento em Higienópolis bairro nobre de em São Paulo. Kassab também criticou pesquisas eleitorais e disse que o desempenho de Flávio deve cair durante a campanha.
O dirigente do PSD afirmou ainda que partidos do Centrão apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Kassab, Ronaldo Caiado é uma alternativa ao atual cenário eleitoral.
No mesmo evento, Caiado pediu apoio de empresários dos setores do agronegócio, mineração, indústria e mercado financeiro para divulgar a candidatura nas redes sociais, mas levantou somente um valor em torno de R$ 1 mil.
Com informações do Metrópoles.