16 de agosto de 2026
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PRESIDÊNCIA

Vice de Caiado, Kassab diz que Flávio 'não tem a menor chance'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@gilbertokassab_/Instagram
Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado (União Brasil).
Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado (União Brasil).

O presidente do PSD e candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado (União Brasil), Gilberto Kassab, afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) não tem chances de vencer a disputa pela Presidência da República.

Leia também: Lula empata com Caiado, Zema e Flávio, mostra pesquisa

A declaração foi feita na noite de quinta-feira (13), durante evento em Higienópolis bairro nobre de em São Paulo. Kassab também criticou pesquisas eleitorais e disse que o desempenho de Flávio deve cair durante a campanha.

O dirigente do PSD afirmou ainda que partidos do Centrão apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Kassab, Ronaldo Caiado é uma alternativa ao atual cenário eleitoral.

No mesmo evento, Caiado pediu apoio de empresários dos setores do agronegócio, mineração, indústria e mercado financeiro para divulgar a candidatura nas redes sociais, mas levantou somente um valor em torno de R$ 1 mil.

Com informações do Metrópoles.

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