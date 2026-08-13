O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) em simulações de segundo turno para a Presidência, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (13).
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Contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 46% das intenções de voto, ante 45% do senador. No cenário com Caiado, o presidente tem 45%, contra 44% do ex-governador. Já diante de Zema, Lula aparece com 45%, enquanto o mineiro soma 43%. Nos três casos, a margem de erro é de dois pontos percentuais.
Em um quarto cenário, contra Renan Santos (União Brasil), Lula marca 46%, enquanto o adversário registra 37%.
A pesquisa ouviu 2.400 pessoas em 658 municípios das 27 unidades da Federação entre 9 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06868/2026.