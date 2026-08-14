Segundo Lula, a iniciativa busca mostrar que o Brasil exige tratamento equivalente e “não é qualquer coisa”. O governo iniciou, na quinta-feira (13), o processo para aplicar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos em resposta às tarifas impostas sobre produtos brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (14) que o Brasil vai “vencer os Estados Unidos na narrativa” ao defender a adoção de medidas de reciprocidade nas relações entre os dois países.

O presidente atribuiu parte da tensão a integrantes do governo norte-americano que, segundo ele, mantêm posições hostis em relação ao Brasil e à América Latina. Lula afirmou, porém, que não quer uma escalada do conflito.

O petista também criticou justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para adotar restrições contra o Brasil. Segundo ele, há alegações infundadas sobre a compra de produtos ligados a trabalho escravo e sobre o combate ao desmatamento.

Apesar das divergências, Lula disse que busca manter uma relação cordial com o presidente dos EUA, Donald Trump. O brasileiro afirmou que pretende conversar diretamente com o americano e pedir que ele não interfira em assuntos internos do Brasil, especialmente nas eleições.