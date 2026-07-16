O governo brasileiro informou que acionará os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade Econômica em resposta à tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em documento que oficializa a medida, Washington afirmou que poderá adotar novas ações caso o Brasil reaja com aumento de tarifas ou outras restrições ao comércio americano.

Segundo o texto divulgado pelo governo dos EUA, medidas de reciprocidade adotadas pelo Brasil podem ser interpretadas como sinal de que o atual nível de taxação não é suficiente para eliminar as práticas comerciais questionadas pelos norte-americanos. O documento também afirma que a sobretaxa não impede o uso de outros mecanismos ou autoridades para novas medidas, quando considerado apropriado.

Após o anúncio da tarifa, o governo brasileiro confirmou que utilizará os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade Econômica, que permite a adoção de restrições ou sobretaxas equivalentes contra países que imponham barreiras comerciais unilaterais aos produtos brasileiros.