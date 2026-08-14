O cantor e pastor Marquinhos Menezes morreu aos 56 anos nessa quinta-feira (13), após enfrentar um câncer no estômago diagnosticado em 2024. A morte foi confirmada pela esposa, Lilian Azevedo, nas redes sociais.

Marquinhos estava internado em um hospital particular de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fazia tratamento contra a doença. Após o diagnóstico, ele passou por cirurgia e sessões de quimioterapia. Posteriormente, o câncer evoluiu para metástase na região próxima aos rins.

Na música gospel, Marquinhos começou a atuar ainda na infância, numa igreja. Ele ganhou projeção nas bandas Rhema e Rhema Jireh e trabalhou com artistas como Eyshila, Cassiane e Fernanda Brum.