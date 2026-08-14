15 de agosto de 2026
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LUTOU ATÉ O FIM

Cantor gospel Marquinhos Menezes morre aos 56 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@marquinhosmenezesoficial/Instagram
Marquinhos estava internado em um hospital particular de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fazia tratamento contra câncer.
Marquinhos estava internado em um hospital particular de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fazia tratamento contra câncer.

O cantor e pastor Marquinhos Menezes morreu aos 56 anos nessa quinta-feira (13), após enfrentar um câncer no estômago diagnosticado em 2024. A morte foi confirmada pela esposa, Lilian Azevedo, nas redes sociais.

Marquinhos estava internado em um hospital particular de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fazia tratamento contra a doença. Após o diagnóstico, ele passou por cirurgia e sessões de quimioterapia. Posteriormente, o câncer evoluiu para metástase na região próxima aos rins.

Na música gospel, Marquinhos começou a atuar ainda na infância, numa igreja. Ele ganhou projeção nas bandas Rhema e Rhema Jireh e trabalhou com artistas como Eyshila, Cassiane e Fernanda Brum.

Ao lado da esposa, também desenvolveu uma carreira em dupla e lançou projetos musicais, entre eles o álbum “Profetas Adoradores”. Ele deixa a esposa e a filha Sophia.

Com informações do Metrópoles.

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