O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a filiação imediata do senador Flávio Bolsonaro ao PL após uma alteração fraudulenta no cadastro eleitoral que o vinculou ao partido Missão.

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A mudança foi efetuada nesta quarta-feira (12) e impediu inicialmente o registro da candidatura de Flávio à Presidência pelo PL. Segundo o TSE, não houve invasão aos sistemas da Justiça Eleitoral. A filiação ao Missão foi realizada por uma pessoa que utilizou credenciais oficiais da própria legenda.