O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a filiação imediata do senador Flávio Bolsonaro ao PL após uma alteração fraudulenta no cadastro eleitoral que o vinculou ao partido Missão.
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A mudança foi efetuada nesta quarta-feira (12) e impediu inicialmente o registro da candidatura de Flávio à Presidência pelo PL. Segundo o TSE, não houve invasão aos sistemas da Justiça Eleitoral. A filiação ao Missão foi realizada por uma pessoa que utilizou credenciais oficiais da própria legenda.
Nunes Marques encaminhou o caso à Procuradoria-Geral Eleitoral e à Polícia Judiciária para investigação. A campanha de Flávio também solicitou apuração pela Polícia Federal.
O Missão afirmou que identificou a filiação como fraudulenta e que informou o gabinete de Flávio sobre o caso em 2 de agosto. Segundo o partido, os e-mails foram abertos, mas não receberam resposta. A legenda também informou que tentou cancelar a filiação e acionou a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal.
A regularização foi feita a dois dias do fim do prazo para registro das candidaturas, que termina neste sábado (15).
Em 2023, Lula também apareceu como filiado ao PL sem autorização. Na época, o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou investigação da Polícia Federal. No ano seguinte, a Justiça Eleitoral anunciou mecanismos adicionais de confirmação para filiações partidárias.
Com informações do SBT News.