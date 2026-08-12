13 de agosto de 2026
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GOLPE DA FALSA VAGA

Por emprego, caminhoneiro faz chamada de 4h e perde R$16 mil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Campo Grande News.
A vítima encontrou o anúncio em uma rede social e entrou em contato pelo WhatsApp.
A vítima encontrou o anúncio em uma rede social e entrou em contato pelo WhatsApp.

Um caminhoneiro de 56 anos perdeu R$ 16,8 mil durante videochamada de cerca de quatro horas com um homem que se apresentou como responsável pela suposta vaga numa transportadora nacional.

A vítima encontrou o anúncio em uma rede social e entrou em contato pelo WhatsApp. Segundo o boletim de ocorrência, o homem identificado como Gabriel informou que o caminhoneiro receberia R$800 por dia caso integrasse o caminhão à frota.

Na segunda-feira (10), durante a chamada, o suspeito orientou o caminhoneiro a ficar parado para uma suposta foto de cadastro e depois pediu que ele compartilhasse a tela do celular.

O caso foi registrado como fraude eletrônica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, em Campo Grande.

Com informações do Campo Grande News.

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