Um caminhoneiro de 56 anos perdeu R$ 16,8 mil durante videochamada de cerca de quatro horas com um homem que se apresentou como responsável pela suposta vaga numa transportadora nacional.

A vítima encontrou o anúncio em uma rede social e entrou em contato pelo WhatsApp. Segundo o boletim de ocorrência, o homem identificado como Gabriel informou que o caminhoneiro receberia R$800 por dia caso integrasse o caminhão à frota.

Na segunda-feira (10), durante a chamada, o suspeito orientou o caminhoneiro a ficar parado para uma suposta foto de cadastro e depois pediu que ele compartilhasse a tela do celular.