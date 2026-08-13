A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) identificou uma filiação indevida do parlamentar ao partido Missão, o que impediu o registro de sua candidatura à Presidência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Segundo a assessoria do senador, a irregularidade foi descoberta no momento em que a campanha tentou registrar a candidatura. Flávio aparece no sistema eleitoral como filiado ao partido de Renan Santos.
A campanha informou que pretende solicitar a refiliação do senador ao PL e pedir que a Polícia Federal investigue o caso.
Os assessores descobriram o problema a dois dias do prazo final para registro das candidaturas, que termina neste sábado (15). Até o momento, cinco candidatos à Presidência, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tiveram as candidaturas registradas e divulgadas pelo TSE.
Em 2023, Lula também apareceu como filiado fraudulentamente ao PL. Na época, o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal investigasse o caso. Em 2024, a Corte anunciou mudanças nas regras de filiação partidária, com a exigência de um novo fator de confirmação.
Com informações do SBT News.