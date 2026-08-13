A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) identificou uma filiação indevida do parlamentar ao partido Missão, o que impediu o registro de sua candidatura à Presidência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais: Sites do Senado e da Alerj registram pós que Flávio não fez

Segundo a assessoria do senador, a irregularidade foi descoberta no momento em que a campanha tentou registrar a candidatura. Flávio aparece no sistema eleitoral como filiado ao partido de Renan Santos.