A Polícia Civil indiciou o ator Marco Furlan, de 48 anos, por estupro de vulnerável contra um menino autista de cinco anos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O aconteceu na madrugada de domingo (2), durante festa de aniversário numa chácara.
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Furlan está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. A unidade recebe presos provisórios envolvidos em crimes contra a dignidade sexual.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Delegacia da Mulher (DDM) de Pindamonhangaba concluiu o inquérito e encaminhou o caso ao Ministério Público de São Paulo. A investigação tramita sob segredo de Justiça.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe deixou o filho dormindo em um quarto durante a confraternização. Ela afirmou ter ouvido gritos e encontrado a criança e o suspeito sem roupas. O menino reclamava de dores na região anal e recebeu atendimento médico.
Testemunhas também prestaram depoimento. Uma delas relatou ter ouvido a criança gritar “para, tá doendo” antes de seguir até o quarto. Outra testemunha afirmou ter visto Furlan ao lado do menino e encontrou a mãe em estado de choque após o ocorrido.
Inicialmente, segundo policiais militares, o ator disse que havia passado mal e entrado no quarto por engano, afirmando ter confundido a criança com a namorada. Na delegacia, acompanhado de advogados, declarou que havia consumido cerveja durante a festa e não se lembrava dos acontecimentos.
A delegada responsável apontou coerência entre os relatos da mãe, testemunhas e policiais e identificou indícios suficientes para o indiciamento. O atendimento médico não apontou lesões, mas a autoridade policial destacou que ato libidinoso contra criança configura estupro de vulnerável.
A defesa afirma que Furlan é inocente e questiona a conclusão do inquérito em cinco dias. A advogada Graciele Queiroz também afirmou que pessoas presentes na festa não foram ouvidas e que outras diligências não foram realizadas. Segundo ela, o ator nunca disse ter confundido a criança com outra pessoa.
Furlan é conhecido por trabalhos na televisão, no teatro e na publicidade.
Com informações do g1.