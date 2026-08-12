Furlan está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. A unidade recebe presos provisórios envolvidos em crimes contra a dignidade sexual.

A Polícia Civil indiciou o ator Marco Furlan, de 48 anos, por estupro de vulnerável contra um menino autista de cinco anos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O aconteceu na madrugada de domingo (2), durante festa de aniversário numa chácara.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Delegacia da Mulher (DDM) de Pindamonhangaba concluiu o inquérito e encaminhou o caso ao Ministério Público de São Paulo. A investigação tramita sob segredo de Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe deixou o filho dormindo em um quarto durante a confraternização. Ela afirmou ter ouvido gritos e encontrado a criança e o suspeito sem roupas. O menino reclamava de dores na região anal e recebeu atendimento médico.

Testemunhas também prestaram depoimento. Uma delas relatou ter ouvido a criança gritar “para, tá doendo” antes de seguir até o quarto. Outra testemunha afirmou ter visto Furlan ao lado do menino e encontrou a mãe em estado de choque após o ocorrido.