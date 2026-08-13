A decisão proíbe Milanez de manter contato com a mulher por qualquer meio e estabelece distância mínima de 300 metros.

O advogado Matheus Mayer Milanez é acusado pela própria esposa, grávida de 10 semanas, de agressões físicas cometidas em mais de uma ocasião no Distrito Federal. A Justiça determinou medidas protetivas contra ele nesta quarta-feira (12).

Segundo a denúncia, as agressões foram praticadas após discussões em dezembro de 2025 e junho de 2026. A primeira teria sido presenciada por uma amiga, enquanto a segunda pode ser comprovada por registros fotográficos.

A mulher afirma que mantém relacionamento com Milanez há dois anos e que esta foi a primeira ocorrência registrada contra o marido.

A defesa do advogado informou ao g1 que ainda tenta acessar o inquérito para se manifestar sobre o caso.