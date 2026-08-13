A Polícia Federal prendeu na noite de quarta-feira (12) Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Ele é investigado na Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos em benefícios do INSS.

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Lopes estava foragido desde novembro de 2025, quando foi alvo de mandado de prisão. Ele se apresentou à Superintendência Regional da PF em Brasília e será encaminhado ao sistema prisional.