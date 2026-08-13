A Polícia Federal prendeu na noite de quarta-feira (12) Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Ele é investigado na Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos em benefícios do INSS.
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Lopes estava foragido desde novembro de 2025, quando foi alvo de mandado de prisão. Ele se apresentou à Superintendência Regional da PF em Brasília e será encaminhado ao sistema prisional.
Segundo a investigação, a Conafer aparece como peça central do esquema que cobrava mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização, via filiações falsas. Os descontos investigados podem alcançar R$ 6,3 bilhões.
No mês passado, Lopes foi indiciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. A primeira investigação da Operação Sem Desconto resultou no indiciamento de 48 pessoas, entre elas ex-dirigentes do INSS e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.
Com informações do g1.