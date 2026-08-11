Um homem de 46 anos foi preso no domingo (9), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG), suspeito de estuprar a enteada de 5 anos. A menina tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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A mãe já desconfiava do comportamento do companheiro. Na manhã de domingo, percebeu que ele deixou a cama do casal e foi até o colchão em que a menina dormia. A mulher fingiu pegar no sono e observou a situação até flagrar o abuso.
Ainda conforme o relato, a criança contou à mãe que o homem havia tocado suas partes íntimas e a obrigado a tocar nas partes íntimas dele. Após ser confrontado, o suspeito fugiu de moto.
A Polícia Militar o localizou pouco depois. Durante a abordagem, ele afirmou que seguia para Pratinha, cidade onde trabalha. Segundo a PM, ele é usuário de drogas.
O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi confirmada por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas.
A mãe também relatou que, no sábado (8), viu o homem fazer movimentos estranhos em direção à menina, observados pelo reflexo da geladeira. O Conselho Tutelar acompanha o caso.
Com informações do g1 Triângulo.