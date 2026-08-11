Um homem de 46 anos foi preso no domingo (9), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG), suspeito de estuprar a enteada de 5 anos. A menina tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Leia também: Caso Furlan: Laudo do IML não aponta lesões em criança

A mãe já desconfiava do comportamento do companheiro. Na manhã de domingo, percebeu que ele deixou a cama do casal e foi até o colchão em que a menina dormia. A mulher fingiu pegar no sono e observou a situação até flagrar o abuso.