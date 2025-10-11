Conafer é flagrada com fichas falsas até de criança e mortos

A Controladoria-Geral da União (CGU) descobriu que a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) tentou filiar ao INSS até uma criança de nove anos e pessoas mortas havia mais de 20 anos. As fichas falsas foram apresentadas pela entidade ao instituto e constam em relatório encaminhado à CPMI do INSS. A apuração é do Metrópoles.

Segundo o documento, a CGU classificou a situação como “absurda”. A auditoria mostra que, mesmo após o INSS exigir as fichas de autorização para descontos em benefícios, a Conafer continuou apresentando registros de pessoas falecidas, alguns com datas de assinatura posteriores ao óbito.