O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que seu motorista foi seguido e abordado de forma ostensiva por policiais militares após deixá-lo em casa, na noite de terça-feira (11), na capital paulista.

Leia mais: Haddad vai questionar Tarcísio após PM seguir seu motorista

Segundo Haddad, o motorista ficou abalado com a situação e relatou ter visto três fuzis dentro da viatura. O ex-ministro disse que pretende pedir esclarecimentos ao governo estadual e afirmou desconhecer o motivo da ação.