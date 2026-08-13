O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que seu motorista foi seguido e abordado de forma ostensiva por policiais militares após deixá-lo em casa, na noite de terça-feira (11), na capital paulista.
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Segundo Haddad, o motorista ficou abalado com a situação e relatou ter visto três fuzis dentro da viatura. O ex-ministro disse que pretende pedir esclarecimentos ao governo estadual e afirmou desconhecer o motivo da ação.
O advogado de Haddad, Hélio Silveira, relatou que o motorista percebeu uma viatura atrás dele pela Avenida 23 de Maio. Segundo o advogado, o homem parou em um hotel por segurança e para aguardar o contato com os policiais, que deixaram o local depois.
Uma câmera de segurança registrou uma viatura passando pela rua da casa de Haddad pouco antes de o candidato chegar ao imóvel. A campanha também apresentou uma notícia de fato à Procuradoria Regional Eleitoral, pedindo a abertura de Procedimento Preparatório Eleitoral.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que determinou à Polícia Militar a identificação das equipes que estiveram ou passaram pela região no período. A pasta também afirmou que o secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com Haddad para obter informações sobre o trajeto e que eventual desvio de conduta será apurado.
Com informações do g1.