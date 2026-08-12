O ex-ministro Fernando Haddad (PT), candidato ao Governo de São Paulo, diz que sua equipe vai pedir explicações à gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre ação que classificou como "ostensiva" e fora do padrão em relação ao seu motorista nesta terça-feira (11).

Segundo ele, o episódio ocorreu por volta das 22h30, após ter sido deixado em casa, na região do Planalto Paulista, zona sul da capital paulista.

O condutor relatou que, depois disso, policiais militares emparelharam a viatura com o veículo, se aproximaram do para-choque e o seguiram por um período, sem, no entanto, fazer uma abordagem formal.