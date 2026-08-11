Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, foi encontrada morta na casa do namorado, em Sangão, no Sul de Santa Catarina, na segunda-feira (10). A jovem havia iniciado uma graduação em Ciências Biológicas na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) uma semana antes.

O namorado, José Gustavo Rabelo, de 21 anos, confessou à polícia ter aplicado o golpe conhecido como “mata-leão” durante discussão. Ele foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio.

A mãe de Joviana acionou a Polícia Militar após desconfiar de mensagens recebidas durante o fim de semana. Segundo ela, os textos não pareciam ter sido escritos pela filha. Os policiais foram até a casa do namorado e encontraram o quarto trancado. A porta foi arrombada e o corpo estava dentro do cômodo, enrolado em cobertores.