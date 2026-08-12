A seleção da Holanda anunciou nesta quarta-feira, 12, a contratação do espanhol Xavi Hernández como novo treinador da equipe nacional. Aos 46 anos, o ex-comandante do Barcelona assinou contrato até a Copa do Mundo de 2030 e terá sua primeira experiência à frente de uma seleção.

Xavi assume o cargo deixado por Ronald Koeman, que deixou a equipe após a participação holandesa na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Koeman, a Holanda chegou às semifinais da Eurocopa de 2024, mas foi eliminada por Marrocos nos pênaltis na fase de mata-mata do Mundial disputado neste ano.

A nomeação marca um momento histórico para a seleção holandesa. Xavi será o primeiro técnico estrangeiro a comandar a equipe desde o austríaco Ernst Happel, que esteve à frente da Holanda na Copa do Mundo de 1978.