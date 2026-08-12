A seleção da Holanda anunciou nesta quarta-feira, 12, a contratação do espanhol Xavi Hernández como novo treinador da equipe nacional. Aos 46 anos, o ex-comandante do Barcelona assinou contrato até a Copa do Mundo de 2030 e terá sua primeira experiência à frente de uma seleção.
Xavi assume o cargo deixado por Ronald Koeman, que deixou a equipe após a participação holandesa na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Koeman, a Holanda chegou às semifinais da Eurocopa de 2024, mas foi eliminada por Marrocos nos pênaltis na fase de mata-mata do Mundial disputado neste ano.
A nomeação marca um momento histórico para a seleção holandesa. Xavi será o primeiro técnico estrangeiro a comandar a equipe desde o austríaco Ernst Happel, que esteve à frente da Holanda na Copa do Mundo de 1978.
Sem trabalhar desde que deixou o Barcelona em 2024, o espanhol retorna ao futebol após dois anos afastado dos gramados. Antes de dirigir o clube catalão, onde conquistou um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha, Xavi iniciou a carreira de treinador no Al-Sadd, do Catar.
Durante a apresentação, o ex-meio-campista destacou a forte influência do futebol holandês em sua formação. Xavi citou nomes como Johan Cruyff, Rinus Michels, Louis van Gaal e Frank Rijkaard como referências que ajudaram a moldar sua visão de jogo. A expectativa é que implemente na Holanda um estilo ofensivo baseado na posse de bola e na criatividade.
A estreia do novo treinador acontecerá no dia 24 de setembro, diante da Alemanha, pela Liga das Nações. O principal objetivo será conduzir a seleção holandesa na preparação para a Eurocopa de 2028 e para a Copa do Mundo de 2030.