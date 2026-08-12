As brasileiras Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre estrearam com pé direito no primeiro dia classificatório do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt (Alemanha). Esta é a primeira competição que distribuirá vagas para a Olimpíada de Los Angeles 2028 - três para as primeiras colocadas no individual geral e outras três para os melhores equipes. As finais a partir de sexta (14) terão transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube.

Finalista olímpica em Paris 2024, Babi conseguiu nesta quarta-feira (12) somatório de 54.600 (fita e maças), ficando provisoriamente na nona posição na classificação do individual geral – as 18 melhores avançam à final.

A ginasta curitibana concluirá suas apresentações nesta quinta (13) com as séries de bola e arco. Na exibição com fita, Babi totalizou 27.300 (levou 12.000 pelo grau de dificuldade, 7.650 pela execução, 7.750 pelo valor artístico e perdeu 0.100 por penalidade). Depois, na apresentação com maças, a ginasta obteve 27.350 (12.300 de dificuldade, 7.050 de execução e 8.100 de valor artístico, e 0.100 de penalidade).