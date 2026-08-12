Lionel Messi emocionou o mundo do futebol nesta quarta-feira, 12, ao publicar uma carta de despedida ao pai, Jorge Messi, que morreu aos 68 anos. No texto, o craque argentino relembra momentos da relação com o pai, agradece pelo apoio ao longo da carreira e admite que passou a ter dúvidas sobre quanto tempo continuará atuando profissionalmente.
A mensagem foi divulgada nas redes sociais poucos dias após o funeral de Jorge Messi, que além de pai também atuou durante décadas como empresário e principal conselheiro do jogador. Em um dos trechos mais marcantes da carta, Messi afirmou que não sabe como seguirá em frente sem a presença do pai e revelou incertezas sobre o futuro dentro dos gramados.
O camisa 10 da Argentina lembrou que o pai insistiu para que ele disputasse a Copa do Mundo de 2026, mesmo durante o período em que enfrentava problemas de saúde. Segundo Messi, o agravamento do quadro aconteceu poucos dias antes do início do torneio, tornando aquela a primeira Copa em que Jorge não pôde acompanhar o filho de perto.
Aos 39 anos e atualmente no Inter Miami, Messi revelou que encontrou forças para disputar o Mundial justamente para realizar o desejo do pai. A Argentina chegou à final da competição, mas acabou derrotada pela Espanha. O jogador afirmou que gostaria de ter conquistado o título como uma última homenagem a Jorge.
Na carta, o argentino também destacou a importância do pai em todas as etapas da carreira, desde os primeiros anos em Rosário até a consolidação como um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele prometeu honrar o legado deixado por Jorge e transmitir aos filhos os valores que aprendeu ao longo da vida.
A publicação gerou grande repercussão no meio esportivo. Jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar enviaram mensagens de apoio ao craque argentino nas redes sociais, prestando solidariedade à família neste momento de luto.