Lionel Messi emocionou o mundo do futebol nesta quarta-feira, 12, ao publicar uma carta de despedida ao pai, Jorge Messi, que morreu aos 68 anos. No texto, o craque argentino relembra momentos da relação com o pai, agradece pelo apoio ao longo da carreira e admite que passou a ter dúvidas sobre quanto tempo continuará atuando profissionalmente.

A mensagem foi divulgada nas redes sociais poucos dias após o funeral de Jorge Messi, que além de pai também atuou durante décadas como empresário e principal conselheiro do jogador. Em um dos trechos mais marcantes da carta, Messi afirmou que não sabe como seguirá em frente sem a presença do pai e revelou incertezas sobre o futuro dentro dos gramados.

O camisa 10 da Argentina lembrou que o pai insistiu para que ele disputasse a Copa do Mundo de 2026, mesmo durante o período em que enfrentava problemas de saúde. Segundo Messi, o agravamento do quadro aconteceu poucos dias antes do início do torneio, tornando aquela a primeira Copa em que Jorge não pôde acompanhar o filho de perto.