Empate na altitude de La Paz é tido como satisfatório pelo SP
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O São Paulo não interrompeu sua sequência de partidas sem vitória, mas obteve na noite de terça-feira (11) um resultado que pode ser considerado satisfatório. No estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, iniciou o confronto com o Bolívar, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com um empate por 1 a 1.
A disputa será concluída na próxima terça (18), no estádio do Morumbi, em São Paulo. Quem vencer avançará. Em caso de empate, haverá disputa por pênaltis. O ganhador enfrentará nas quartas o sobrevivente do embate entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta -no jogo de ida, em Buenos Aires, o Boca fez 3 a 1.
Na Bolívia, o São Paulo teve eficiência para sair na frente. Embora tenha sofrido com os cruzamentos do adversário, conseguiu balançar a rede justamente em uma bola aérea. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Iago bateu escanteio da direita. Arboleda apareceu bem no primeiro pau.
Os donos da casa alcançaram a igualdade na etapa final. Aos 18 minutos, Domingos Duarte cortou parcialmente um cruzamento. Melgar ficou com a sobra na entrada da área e bateu no canto esquerdo de Rafael. O goleiro se esticou e chegou a tocar na bola, porém não conseguiu evitar que ela entrasse.
A equipe tricolor agora acumula quatro partidas sem triunfar desde o retorno do futebol de clubes, após a pausa para a Copa do Mundo. No total, a sequência é de cinco jogos. Os comandados de Dorival Júnior venceram apenas um de seus últimos 14 jogos, um 2 a 0 sobre o Boston River na Sul-Americana.