O São Paulo não interrompeu sua sequência de partidas sem vitória, mas obteve na noite de terça-feira (11) um resultado que pode ser considerado satisfatório. No estádio Hernando Siles, na altitude de 3.650 metros de La Paz, iniciou o confronto com o Bolívar, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com um empate por 1 a 1.

A disputa será concluída na próxima terça (18), no estádio do Morumbi, em São Paulo. Quem vencer avançará. Em caso de empate, haverá disputa por pênaltis. O ganhador enfrentará nas quartas o sobrevivente do embate entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta -no jogo de ida, em Buenos Aires, o Boca fez 3 a 1.

Na Bolívia, o São Paulo teve eficiência para sair na frente. Embora tenha sofrido com os cruzamentos do adversário, conseguiu balançar a rede justamente em uma bola aérea. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Iago bateu escanteio da direita. Arboleda apareceu bem no primeiro pau.