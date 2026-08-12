O atacante Memphis Depay se pronunciou na noite de terça-feira (11) após o anúncio do Corinthians de que não renovaria seu contrato. Um acordo verbal havia sido atingido por um compromisso de dois anos e o atleta chegou a passar por exames médicos, mas o presidente Osmar Stabile, pressionado por desafetos do holandês no clube, decidiu não assinar os documentos.

"Muito decepcionado por saber que o Corinthians decidiu não honrar o acordo que tínhamos para prorrogar meu contrato por dois anos. Essa renovação foi explicitamente acertada com o presidente, bem como com os departamentos de futebol, jurídico e financeiro. No entanto, algumas pessoas decidiram descumprir esse compromisso", escreveu o jogador no X.

"Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo do processo, mas agora eu sou obrigado a reagir fortemente para preservar meus interesses. Nos próximos dias, vou me pronunciar publicamente, mas tenham certeza de que eu não deixarei esse comportamento inaceitável passar impune", acrescentou.