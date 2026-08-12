Goleiro falha, e Palmeiras leva empate do Cerro nos acréscimos
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Palmeiras e Cerro Porteño empataram por 1 a 1 na partida de ida de seu confronto nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em um duelo tenso no Nubank Parque, em São Paulo, a equipe alviverde chegou a abrir o placar com um jogador a menos, mas cedeu a igualdade nos acréscimos, em falha do goleiro Carlos Miguel.
O marcador estava zerado quando Andreas Pereira foi expulso por agressão a Klimowicz, aos 28 minutos do segundo tempo. Pouco depois, aos 37, Flaco López ficou com sobra na área e balançou a rede. Já aos 48, Carlos Miguel tentou fechar o ângulo de Vegetti e viu a bola passar por baixo de seu corpo.
A vaga nas quartas de final será definida na próxima quarta (19), no estádio Nueva Olla, em Assunção. Quem vencer avançará para enfrentar Mirassol ou LDU. Em caso de novo empate, a classificação será decidida em uma disputa por pênaltis.
Em São Paulo, o jogo teve ares tensos desde os instantes iniciais, com muitas disputas no corpo a corpo e faltas duras. O técnico Ariel Holan apostava em uma marcação individual nos homens de frente do Palmeiras, que tinha o domínio da posse de bola, porém se via em apuros em alguns momentos de contra-ataque.
Logo de cara, aos três minutos, os donos da casa tiveram uma oportunidade clara. Vitor Roque escapou do cerco individual, recebeu na cara de Roffo e tirou a bola do goleiro. Velázquez apareceu para impedir que o placar fosse aberto.
Do outro lado, aos 12, Morel se viu frente a frente com Carlos Miguel após falha de Murilo. Ele chegou a driblar o goleiro e foi ao chão após um choque. Apesar de muita reclamação dos atletas do Cerro, que queriam pênalti e expulsão, o árbitro nada marcou.
O Palmeiras teve ainda no primeiro tempo duas boas chances com Allan e Vitor Roque, que pararam em defesas de Roffo. Já perto do intervalo, foi a vez de Abel Ferreira reclamar, pedindo cartão vermelho para Fabricio Domínguez por falta bastante dura em Vitor Roque.
A formação alviverde voltou de maneira agressiva do intervalo e construiu novas chances. Aos nove minutos, Arias ficou com sobra na intermediária, buscou o ângulo direito e acertou a trave. Pouco depois, Allan cruzou rasteiro da ponta direita e achou Arias livre: na cara do gol, o colombiano bateu mal de pé esquerdo.
Na parada para hidratação, Abel mudou a estrutura do time. Sacou Emiliano Martínez, que vinha atuando na defesa, e abriu mão da estrutura com três zagueiros, promovendo a entrada do lateral esquerdo Arthur. E logo no retorno o Cerro balançou a rede, em falha da zaga alviverde. Mas o gol de Benítez foi anulado pelo árbitro de vídeo, por impedimento.
A equipe da casa se complicou aos 28, quando Andreas Pereira tentou se desvencilhar de um marcador e lhe deu um soco no braço, na frente do árbitro. Apesar dos protestos do jogador, o cartão vermelho lhe foi exibido.
Abel tentou arrumar a casa com as entradas de Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Sosa nos lugares de Arias, Allan e Vitor Roque. O zagueiro Murilo passou a atuar improvisado na lateral direita e fez surpreendente jogada aos 37, com drible e cruzamento. A zaga cortou parcialmente, e no rebote Marlon Freitas foi inteligente para servir Flaco López.
Estava definido o roteiro de uma vitória suada, que acabou não se concretizando. Aos 48, Torres tentou passe rasteiro na área, buscando Vegetti, aquele de boa passagem pelo Vasco. O atacante se esticou e, aparentemente, não tocou na bola, mas sua movimentação enganou Carlos Miguel. A bola tocou no braço direito do goleiro e passou por baixo dele, para irritação dos palmeirenses.