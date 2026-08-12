A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei que determina a suspensão e a cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de quem usar o carro para abandonar ou ajudar a abandonar animais na rua.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro para tornar a prática uma infração de trânsito gravíssima e prevê a suspensão do direito de dirigir por um ano, além de multa multiplicada por dez. Caso o abandono seja de cão ou gato, a punição ainda sobe para 18 meses -ou seja, um ano e meio.

O texto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente para virar lei.