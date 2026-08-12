Os ex-policiais militares Adriano Fernandes de Campos e Gilberto Eric Rodrigues foram absolvidos da acusação da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, 15, ocorrida há seis anos na zona sul de São Paulo.

O júri, que transcorria desde a terça-feira (11) no Fórum da Barra Funda, na zona oeste, terminou na noite desta quarta-feira (12). Os jurados entenderam por maioria que os acusados não eram os autores do crime relatado. Eles não têm de apresentar justificativas para embasar o voto, bastando comunicar a resposta ao juiz responsável.

O estudante estava na porta da casa de um familiar, na rua Rolando Curti, Vila Clara, zona sul, na noite de 13 de junho de 2020, quando foi sequestrado. Familiares notaram o desaparecimento e passaram a procurar por Guilherme.