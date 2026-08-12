PSG derrota Aston Villa na Supercopa da Uefa e leva novo título
| Tempo de leitura: 3 min
O Paris Saint-Germain deu sequência à sua série de conquistas com mais um triunfo na Supercopa da Uefa. A equipe francesa defendeu com sucesso o título da competição derrotando o inglês Aston Villa por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, na noite de quarta-feira (12).
O campeonato de duelo único, que reúne os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, foi um jogo aberto. As duas equipes buscaram constantemente o ataque, em alguns momentos de maneira frenética, e criaram oportunidades que poderiam ter estabelecido um placar maior.
Kvaratskhelia inaugurou o marcador, e o jovem Madjo empatou no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Doué balançou a rede achando que o gol não valeria, por aparentemente impedimento. Não celebrou inicialmente e viu o assistente levantar a bandeira. Mas o árbitro de vídeo corrigiu a marcação.
Chegou, assim, o PSG a seu quinto título internacional em pouco mais de um ano. Abastecida pelo governo do Qatar, que na prática é seu dono, a equipe ganhou recentemente duas vezes a Liga dos Campeões (2024/25 e 2025/26), duas vezes a Supercopa da Uefa (2025 e 2026) e uma vez a Copa Intercontinental (2025).
Em Salzburgo, o Paris Saint-Germain começou de maneira melhor a partida, apitada pelo somali Omar Artan. Impedido de entrar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, ele foi escalado pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) em mais um capítulo da rixa da entidade com a Fifa (Federação Internacional de Futebol).
A equipe francesa se estabeleceu no campo de ataque e rondou a área do adversário até abrir o placar, aos 20 minutos. O Aston Villa errou na tentativa de sair rapidamente para o ataque, e Doué acionou Kvaratskhelia na esquerda. O georgiano encarou a marcação e bateu com força, no contrapé do goleiro Bizot.
A partir dos 30, porém, a formação inglesa começou a criar sucessivos lances de perigo. O garoto Madjo, de 17 anos, perdeu duas chances claríssimas, em cabeceio na pequena área e em chute cara a cara com Safonov. Na terceira tentativa, aos 46, recebeu cruzamento de McGinn, venceu a briga corpo a corpo com Pacho e bateu de primeira, de pé esquerdo, para empatar.
No intervalo, Luis Enrique acionou o atacante Dembélé. O técnico procurou levar força máxima para o confronto, mas alguns de seus jogadores voltaram recentemente de férias, como o próprio Dembélé, que teve longa campanha na Copa do Mundo. O espanhol Fabián Ruiz foi outro acionado apenas na etapa final.
O segundo tempo foi ainda mais aberto do que o primeiro, com os ataques levando vantagem sobre as defesas com alguma frequência. O PSG passou à frente aos 16, quando Dembélé achou Doué com liberdade. A arbitragem assinalou impedimento, porém o árbitro de vídeo indicou que a posição do atacante era legal.
O time dirigido por Unai Emery teve depois disso uma porção de chances para empatar e foi frustrado pelo goleiro Safonov. Do outro lado, a equipe de azul também poderia ter ampliado. Mas a partida acabou mesmo em 2 a 1, com mais um título do PSG, que disputará outro troféu no domingo (16), a Supercopa da França, contra o Lens.