O Paris Saint-Germain deu sequência à sua série de conquistas com mais um triunfo na Supercopa da Uefa. A equipe francesa defendeu com sucesso o título da competição derrotando o inglês Aston Villa por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, na noite de quarta-feira (12).

O campeonato de duelo único, que reúne os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, foi um jogo aberto. As duas equipes buscaram constantemente o ataque, em alguns momentos de maneira frenética, e criaram oportunidades que poderiam ter estabelecido um placar maior.

Kvaratskhelia inaugurou o marcador, e o jovem Madjo empatou no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Doué balançou a rede achando que o gol não valeria, por aparentemente impedimento. Não celebrou inicialmente e viu o assistente levantar a bandeira. Mas o árbitro de vídeo corrigiu a marcação.