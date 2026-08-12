Os sites oficiais do Senado Federal e da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) veiculam a informação incorreta de que o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, é pós-graduado em "ciências políticas". No caso do Legislativo fluminense, a biografia online informa que o então deputado teria cursado a pós-graduação na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Procurada, a universidade informou que não há registro no Siga (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica), criado em 2001, de que Flávio tenha estudado na universidade. O caso foi revelado pelo portal G1.

A campanha do presidenciável afirmou que se trata de um erro ou equívoco e que a informação pode ter sido extraída de uma página como a Wikipedia. "A equipe do parlamentar já solicitou as correções junto à plataforma."