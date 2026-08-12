Uma fonoaudióloga de 53 anos foi baleada no pescoço dentro do ônibus durante confronto entre policiais militares e bandidos armados em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). A vítima estava a caminho do plantão no hospital onde trabalha.

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Ela estava no coletivo da linha 629 (Irajá x Saens Peña) quando foi atingida. Segundo a Polícia Militar, agentes foram atacados a tiros ao atender uma ocorrência na Avenida Meriti, na região da comunidade do Trem. Os criminosos fugiram após o confronto.