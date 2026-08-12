Uma fonoaudióloga de 53 anos foi baleada no pescoço dentro do ônibus durante confronto entre policiais militares e bandidos armados em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). A vítima estava a caminho do plantão no hospital onde trabalha.
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Ela estava no coletivo da linha 629 (Irajá x Saens Peña) quando foi atingida. Segundo a Polícia Militar, agentes foram atacados a tiros ao atender uma ocorrência na Avenida Meriti, na região da comunidade do Trem. Os criminosos fugiram após o confronto.
Um policial militar assumiu a direção do ônibus e levou a vítima ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Os demais agentes abriram caminho no trânsito. Na chegada ao hospital, o coletivo colidiu com uma ambulância do Samu.
A mulher passou por cirurgia de emergência e continua em estado grave no CTI.
Segundo a empresa de ônibus, os passageiros entraram em pânico após os disparos. O motorista parou o veículo e abriu as portas para que eles se abrigassem em um colégio próximo. Um policial habilitado para dirigir ônibus assumiu o volante e fez o transporte da vítima.
A Polícia Militar reforçou o policiamento na região da comunidade do Trem.
Com informações da TV Globo.