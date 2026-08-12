A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) concluiu, meses antes do acidente da Voepass que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), que não havia irregularidades na reutilização de peças de aeronaves antigas da companhia, que estavam fora de atividade.

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O diagnóstico foi feito pela agência após um relatório apresentado por um de seus funcionários. A direção da Anac usou a conclusão para ampliar a punição contra este servidor, que havia levado o caso às autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos e da Europa.