A PF (Polícia Federal) indiciou 16 pessoas pela queda de um avião da Voepass, que matou 62 pessoas em 9 de agosto de 2024. A confirmação foi dada pela PF nesta quinta-feira (6), durante apresentação do relatório da perícia do acidente.

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Entre as pessoas que estão sendo responsabilizadas pelo acidente está o presidente da empresa, José Luiz Felicio Filho, e o ex- diretor de operações Eric Cônsoli.