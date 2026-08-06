A advogada da família da criança de 5 anos que teria sido vítima de abuso sexual em Pindamonhangaba afirmou que o ator Marco Furlan, de 48 anos, não tinha namorada ou qualquer parceira na festa onde o crime teria acontecido, contrariando a primeira versão apresentada pelo investigado à Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em entrevista ao canal Splash, do UOL, a advogada Maria Fernanda Mituo declarou que a alegação de que o ator teria confundido a criança com uma suposta namorada não corresponde ao que foi apurado até o momento.