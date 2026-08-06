A advogada da família da criança de 5 anos que teria sido vítima de abuso sexual em Pindamonhangaba afirmou que o ator Marco Furlan, de 48 anos, não tinha namorada ou qualquer parceira na festa onde o crime teria acontecido, contrariando a primeira versão apresentada pelo investigado à Polícia Civil.
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Em entrevista ao canal Splash, do UOL, a advogada Maria Fernanda Mituo declarou que a alegação de que o ator teria confundido a criança com uma suposta namorada não corresponde ao que foi apurado até o momento.
Segundo ela, a vítima dormia em um dos quartos da casa durante uma festa de aniversário. A mãe do menino, amiga da aniversariante, havia ido verificar a criança, apagou a luz e retornou para a sala, onde conversava com outras pessoas.
Cerca de dez minutos depois, de acordo com o relato da advogada, a mãe ouviu os gritos do filho dizendo que estava com dor. Ao correr até o quarto e acender a luz, encontrou o ator e a criança sem roupas, deitados na cama.
“A criança gritava de dor. Quando entraram no quarto, ele estava nu, a criança também estava nua, e ele segurava a cueca do menino”, afirmou a advogada durante a entrevista.
Ainda segundo a advogada, Marco Furlan não conhecia a criança nem sua família. O ator era primo da aniversariante, enquanto a mãe do menino era amiga dela.
Exames periciais
A representante da família também criticou a demora para a realização do exame no IML (Instituto Médico Legal). Segundo ela, a requisição só foi emitida três dias após os fatos.
Ela explicou que, em casos de estupro de vulnerável, os exames realizados nas primeiras 24 horas costumam fornecer elementos mais precisos para a investigação. Mas mesmo com o intervalo de cerca de 72 horas, o procedimento foi realizado e o resultado deve ser concluído em aproximadamente três semanas.
A advogada ressaltou que o exame hospitalar não é suficiente para confirmar ou descartar eventual penetração, motivo pelo qual o laudo do IML foi solicitado.
Mãe e criança seguem em choque
De acordo com a advogada, tanto a mãe quanto a criança enfrentam forte abalo emocional após o episódio.
Ela afirmou que a mãe permanece muito abalada e se culpa pelo ocorrido, embora reforce que a responsabilidade é exclusivamente do suspeito.
A criança, que é neurodivergente, também apresentou regressão no tratamento que já realizava. Conforme o relato, o menino está assustado, agitado e, por causa da idade e da condição clínica, ainda não consegue compreender completamente o que aconteceu.
Versões diferentes apresentadas pelo ator
Durante o primeiro depoimento prestado à Polícia Civil, Marco Furlan afirmou que entrou no quarto por engano e teria confundido a criança com sua namorada.
Posteriormente, apresentou uma nova versão, dizendo que havia ingerido bebida alcoólica e que não se lembrava de nada do momento do crime, recordando apenas de ter sido colocado na viatura policial.
As declarações passaram a ser confrontadas pelas informações reunidas pela investigação, entre elas a afirmação da advogada da família de que não existia qualquer namorada ou companheira do ator na festa, o que enfraquece a justificativa inicialmente apresentada.
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Ator permanece preso
Marco Furlan está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros 1, na capital paulista, desde a última terça-feira (4), conforme informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
A transferência ocorreu após a Justiça converter a prisão em flagrante em prisão preventiva durante audiência de custódia. A medida mantém o ator detido enquanto a Polícia Civil conclui o inquérito.
Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a decisão foi baseada nos elementos apresentados pela investigação.
No CDP, presos recém-chegados passam por procedimentos de triagem, cadastramento e adaptação antes de serem incorporados à rotina da unidade. Em casos envolvendo suspeitas de crimes sexuais contra crianças, é comum que os detentos permaneçam em áreas separadas para preservar a integridade física.
O que aponta a investigação
O caso ocorreu no último domingo (2), durante uma festa de aniversário em uma residência de Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe ouviu os gritos do filho vindos do quarto onde ele dormia. Ao entrar no cômodo, encontrou a criança sem roupas ao lado do suspeito, que também estava nu. Uma testemunha confirmou ter presenciado a mesma cena.
Ainda conforme a investigação, o menino reclamou de dores na região anal e foi encaminhado para atendimento médico. O primeiro laudo não constatou lesões aparentes, mas novos exames periciais foram solicitados.
Marco Furlan, natural de Campos do Jordão, iniciou a carreira artística em 2007 e participou de produções como Carro de Paulista, Mulher de Fases e da segunda temporada da série Aline, da TV Globo.
A defesa do ator não foi localizada pela reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.