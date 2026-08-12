Após uma sequência de dias frios —nesta terça (11), os termômetros oscilaram entre 13°C e 17°C na capital paulista— a temperatura promete voltar a subir nesta quarta-feira (12) no estado de São Paulo.

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A tendência é que chegue aos 30°C no município de São Paulo no fim de semana.