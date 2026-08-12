Temperatura volta a subir em São Paulo e pode chegar a 35°C hoje
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Após uma sequência de dias frios —nesta terça (11), os termômetros oscilaram entre 13°C e 17°C na capital paulista— a temperatura promete voltar a subir nesta quarta-feira (12) no estado de São Paulo.
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A tendência é que chegue aos 30°C no município de São Paulo no fim de semana.
Segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima deve alcançar 24°C no Mirante de Santana, zona norte paulistana, onde é feita a medição oficial da cidade.
Mas ela deve subir gradualmente nos próximos dias. Na quinta (13) e na sexta (14) pode chegar aos 28°C.
A temperatura sobe por causa do afastamento do ar de origem polar no leste paulista, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.
Não há previsão de chuva. E com a temperatura em elevação, deve haver redução dos índices de umidade relativa do ar para 33% —abaixo de 60% é prejudicial à saúde, conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde).
Nesta quarta, o amanhecer deverá ser com muitas nuvens e probabilidade de formação de névoa úmida. Ao longo da manhã, afirma o CGE, a nebulosidade se dissipa, o sol aparece e passa a predominar entre nuvens no restante do dia.
No fim da tarde, as nuvens devem aumentar por causa da da brisa marítima, mas sem previsão de chuva, aponta o órgão municipal.
No interior paulista, há regiões com previsão de temperatura de verão em pleno inverno. Em Presidente Prudente, a cerca de 560 km da capital paulista, no oeste do estado, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 35°C e pode chegar aos 37°C no sábado (15).
Segundo a Defesa Civil estadual, cidades como Ituverava e Franca registraram somente 18% e 22%, respectivamente, de umidade relativa do ar nesta terça-feira.
Pelo Brasil há diferentes tipos de alertas emitidos pelo Inmet para a quarta-feira.
Para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina há alerta laranja e amarelo, de perigo e perigo potencial, respectivamente, para tempestades.
No Centro-Oeste há alerta laranja de baixa umidade relativa do ar emitido a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A previsão é que ela caia para até 12%, considerado clima de deserto, com risco de incêndios florestais.
Também há o mesmo alerta, mas amarelo, para regiões do Sudeste (norte de Minas Gerais), para o Centro-Oeste, principalmente no Distrito Federal, e em parte do Nordeste.