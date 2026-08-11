São Paulo e Rio de Janeiro iniciam a terça-feira (11) com temperaturas baixas, umidade, vento e céu encoberto, mas o cenário muda ao longo dos próximos dias. A previsão do Climatempo indica elevação gradual das temperaturas a partir de quarta-feira (12), com máximas próximas de 29°C na capital paulista na sexta-feira (14).
No leste paulista, a circulação de ventos de sul e sudeste mantém o tempo mais úmido, com muitas nuvens, temperaturas baixas e possibilidade de garoa. A condição atinge a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, Sorocaba e outras áreas do centro-leste do estado.
O contraste térmico também aparece em outras regiões paulistas. Enquanto o leste permanece sob influência do ar mais frio e úmido, áreas do norte do estado, próximas a Ribeirão Preto, podem registrar máximas entre 29°C e 32°C.
O vento contribui para aumentar a sensação de frio no leste de São Paulo e em áreas do Rio de Janeiro. Também há previsão de nebulosidade e chuva mais persistente no litoral paulista e em áreas fluminenses. Na capital paulista, o céu encoberto, o vento e a possibilidade de garoa mantêm as temperaturas mais baixas durante boa parte do dia.
No Rio de Janeiro, as temperaturas também permanecem mais amenas nesta terça-feira, antes de iniciarem uma trajetória de elevação.
A mudança começa na quarta-feira (12), quando a circulação dos ventos passa por uma nova alteração. O leste paulista tende a ter períodos de abertura de sol e as temperaturas começam a subir. A influência do ar úmido diminui gradualmente em parte do estado, enquanto o centro-norte paulista volta a apresentar condições mais secas.
No Rio, a previsão também aponta elevação das temperaturas. A quarta-feira marca a transição entre o período mais frio e úmido do início da semana e a sequência de dias mais quentes.
A alta nas temperaturas ganha força entre quinta (13) e sexta-feira (14), com a entrada de ventos de norte e noroeste. A condição favorece uma elevação mais acentuada das temperaturas em boa parte de São Paulo e no Rio de Janeiro.
Na capital paulista, as máximas podem se aproximar dos 29°C na sexta-feira, uma diferença significativa em relação ao frio registrado no início da semana.