São Paulo e Rio de Janeiro iniciam a terça-feira (11) com temperaturas baixas, umidade, vento e céu encoberto, mas o cenário muda ao longo dos próximos dias. A previsão do Climatempo indica elevação gradual das temperaturas a partir de quarta-feira (12), com máximas próximas de 29°C na capital paulista na sexta-feira (14).

No leste paulista, a circulação de ventos de sul e sudeste mantém o tempo mais úmido, com muitas nuvens, temperaturas baixas e possibilidade de garoa. A condição atinge a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, Sorocaba e outras áreas do centro-leste do estado.

O contraste térmico também aparece em outras regiões paulistas. Enquanto o leste permanece sob influência do ar mais frio e úmido, áreas do norte do estado, próximas a Ribeirão Preto, podem registrar máximas entre 29°C e 32°C.