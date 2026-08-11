Um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) divulgado nessa segunda-feira (10) não identificou evidências de lesões corporais no exame da criança de cinco anos do caso envolvendo o ator Marco Furlan, investigado por suspeita de abuso sexual.

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O exame foi realizado em 4 de agosto, dois dias após o episódio investigado, e analisou a região anal do menino. O documento também informa que exames complementares ainda aguardam resultado, entre eles a pesquisa de espermatozoides.