O debate entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) é uma reprise de 2022, mas pode ser visto também como um trailer para 2030. Ambos, afinal, têm grandes chances, ao menos aos olhos de hoje, para representar os campos bolsonarista e lulista na eleição presidencial daqui a quatro anos.

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Eles não se negaram a cumprir esse papel, nacionalizando o encontro em diversos momentos. O governador provocou o ex-ministro da Fazenda sobre o gasto fiscal elevado e chamou sua menina dos olhos, o arcabouço fiscal, de "frouxo".