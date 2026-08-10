A atriz indiana Nikita Rawal passou por uma situação inesperada e constrangedora durante sua aparição no tapete vermelho do evento Bright OTT & Style Awards, no sábado (8), num hotel de Mumbai, na Índia. Uma fã se aproximou para tirar selfie e aproveitou para beijá-la no rosto e depois nos lábios.

O momento foi registrado por fotógrafos e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, Nikita aparenta surpresa e desconforto com a atitude da mulher e tenta interromper a aproximação. Mesmo assim, a fã continua segurando a atriz e, antes de sair, volta a beijá-la no rosto.

Nikita Rawal tem trabalhos em filmes de Bollywood e do cinema sul-indiano. Entre os títulos de sua carreira estão Black & White, Mr Hot Mr Kool, The Hero – Abhimanyu, Ammaa Ki Boli, Garam Masala e Cute Kamina. Ela também integra o elenco de Roti Kapda Aur Romance, ao lado de Arshad Warsi e Chunky Pandey.