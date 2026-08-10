São Paulo cabe no mapa como um estado, mas funciona na escala de um país. São 645 municípios, grandes metrópoles, cidades rurais, polos industriais, divisas estaduais e alguns dos principais corredores logísticos do Brasil. Garantir segurança para os 46 milhões de habitantes desse território – especialmente no interior e no litoral – exige planejamento, integração policial, inteligência, tecnologia e capacidade de agir em diferentes cenários antes que o crime se desloque.

Diariamente, a Secretaria da Segurança Pública atua sob as diretrizes do governador Tarcísio de Freitas para que o compromisso de combate incansável ao crime seja cumprido. Os dados preliminares do primeiro semestre de 2026 mostram avanços consistentes. No estado, os homicídios dolosos caíram 7,3%, os latrocínios recuaram 36,2%, os roubos em geral diminuíram 16,4%, os roubos de veículos, 35,1%, e os furtos de veículos, 10,6%, na comparação ao mesmo período de 2025. Cada percentual representa menos vítimas e prejuízos. Sabemos, porém, que não há espaço para acomodação quando o desafio é garantir a segurança de nossas famílias e nossos cidadãos.

Uma das novidades de maior impacto é o Muralha Paulista. O programa não é apenas uma rede de câmeras; é uma política de controle da mobilidade criminal, integrando imagens, sensores e bancos de dados antes fragmentados. A iniciativa já alcança 613 municípios em diferentes etapas de integração. Atualmente, o Muralha Paulista reúne 125,5 mil câmeras ou sensores, dos quais 100,1 mil permitem visualização em tempo real. Com auxílio dessas ferramentas, mais de 15 mil criminosos já foram presos ou capturados.