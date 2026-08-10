Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na manhã desta segunda-feira (10), com epicentro próximo ao município de San José del Palmar, no departamento de Chocó. O tremor foi registrado às 7h34 e atingiu diferentes regiões do país.

Segundo as autoridades locais, 74 mortes foram registradas até o momento. Também há feridos graves, desabamentos de mais de 20 edifícios e danos estruturais em diversas cidades.

Manizales está entre as áreas mais afetadas. O prefeito Jorge Eduardo Rojas informou duas mortes no município. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder relatou danos graves que passaram a ser monitorados pelas equipes locais.