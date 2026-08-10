10 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRAGÉDIA NA COLÔMBIA

Passa de 70 o número de mortos em terremoto de 7,4; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/captura de tela/X
O tremor foi registrado às 7h34 e atingiu diferentes regiões do país.
O tremor foi registrado às 7h34 e atingiu diferentes regiões do país.

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o oeste da Colômbia na manhã desta segunda-feira (10), com epicentro próximo ao município de San José del Palmar, no departamento de Chocó. O tremor foi registrado às 7h34 e atingiu diferentes regiões do país.

Segundo as autoridades locais, 74 mortes foram registradas até o momento. Também há feridos graves, desabamentos de mais de 20 edifícios e danos estruturais em diversas cidades.

Manizales está entre as áreas mais afetadas. O prefeito Jorge Eduardo Rojas informou duas mortes no município. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder relatou danos graves que passaram a ser monitorados pelas equipes locais.

O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, assumiu a coordenação das ações de emergência e determinou a instalação de um posto de comando para organizar o atendimento às áreas atingidas e às vítimas.

O Serviço Geológico Colombiano informou inicialmente magnitude 6,7 e profundidade de 96 quilômetros. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou magnitude 7,4, posteriormente confirmada pelo órgão colombiano. O epicentro foi localizado próximo a San José del Palmar.

O terremoto também foi sentido em cidades como Bogotá e Cali e provocou evacuações no Equador e no Panamá. A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertou para o risco de réplicas.

Com informações da La Nación.

Comentários

Comentários