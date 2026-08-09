Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha, foi preso neste domingo (9), em Natal (RN), por descumprir medidas protetivas impostas contra a ativista e duas das três filhas do casal.

A prisão preventiva foi solicitada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) após Viveros conceder entrevista à TV Record sobre a tentativa de feminicídio contra Maria da Penha. A Justiça determinou a prisão no sábado (8), durante plantão judicial.

Desde 2024, ele estava proibido de divulgar informações sobre o processo e o nome ou a imagem das vítimas. Segundo o MPCE, a entrevista violou uma dessas medidas cautelares. A Justiça também determinou a retirada imediata dos conteúdos relacionados à entrevista das plataformas digitais e proibiu novas divulgações.